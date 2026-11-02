Hastanede dehşet anları! Elindeki telefon bir anda patlayarak alev aldı - Son Dakika
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Hastanede dehşet anları! Elindeki telefon bir anda patlayarak alev aldı

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Hastanede dehşet anları! Elindeki telefon bir anda patlayarak alev aldı
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Hastanede dehşet anları! Elindeki telefon bir anda patlayarak alev aldı
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Hindistan'ın Gwalior kentindeki bir göz kliniğinde, koltukta oturan kişinin elindeki cep telefonu aniden patlayarak alev aldı. Büyük paniğe neden olan olayda telefon hızla yere atılırken, alevler kısa sürede söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Gwalior kentindeki bir göz kliniğinde korkutan bir olay meydana geldi. Klinikte koltukta oturarak cep telefonuyla ilgilenen kişinin elindeki cihaz aniden patladı. Patlamayla birlikte telefondan alevler yükselmeye başladı.

PANİKLE TELEFONU YERE ATTI

Telefonun alev alması üzerine büyük korku yaşayan kişi, cihazı hızla koltuktan aşağı attı. Beklenmedik patlama klinikte bulunan diğer kişilerin de paniğe kapılmasına neden oldu.

KLİNİKTE BEBEKLER DE VARDI

Yerel basında yer alan bilgilere göre olay sırasında klinikte hastaların yanı sıra yeni doğan bebekler de bulunuyordu. Büyük bir tehlikeye yol açabilecek olayın yaşandığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Telefonun neden patladığına ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Klinikte görevli bir çalışan, yangını fark ederek bir kova suyla müdahale etmeye çalıştı. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı bildirildi.

Cep TelefonuHindistanSon Dakika

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    Yorumlar (1)

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