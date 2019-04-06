Son Dakika Haberleri: Hastanede Hap Eğitimi

Hastanede Hap Eğitimi

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) eğitimi düzenlendi.

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DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) eğitimi düzenlendi.

Düzce Ambulans Servisi Başhekimli eğitim salonunda Düzce merkez ve ilçelerinde bulunan kamu ve özel hastanelerinde görevli yönetici ve HAP hazırlama komisyonu üyelerine yönelik 3 günlük Hastane Afet ve Acil Durum Planları uygulayıcı eğitimi düzenlendi. Söz konusu eğitime Düzce Üniversitesi Sağlık uygulama ve araştırma hastanesi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Akçakoca Devlet hastanesi, Gümüşova, Kaynaşlı, Gölyaka, Yığılca ilçe devlet hastaneleri ve Özel Hastanelerde görevli 21 personel katılmış olup; eğitim sonunda uygulamalı masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitime katılan yönetici ve üyelere katılım sertifikaları İl sağlık Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz tarafından verildi.

Yılmaz, "Afet, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini durduracak veya kesintiye uğratacak doğal veya insan kökenli olaylardır. Ülkemiz ve özellikle İlimizin birinci derece deprem kuşağında olması göz önüne alındığında afete hazırlıklı olmanın önemi bir kez daha anlaşılacaktır. Hastane Afet ve Acil Durum Planı, eğitimi ile amacımız; hastane hizmetlerinin her durumda sürdürülebilir olmasını sağlayarak, hasta ve yaralılara en etkin hizmetin sunulması, personellerimizin ihtiyaç ve güvenliğini gözeterek kaliteli sağlık hizmeti verildi" dedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:59 Kaynak: İHA

Düzce, Güncel
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