Hastanede şehit olan gümrük personeli Turan'nın naaşı memleketine getirildi - Son Dakika

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Hastanede şehit olan gümrük personeli Turan'nın naaşı memleketine getirildi
30 dakika önce
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısınında gerçekleşen hain saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısınında gerçekleşen hain saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi.
Elazığ Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından cenaze aracıyla Fırat üniversitesi Hastanesi hastanesi morguna götürüldü.
Şehidin naaşı, yarın öğle namazına müteakip Maden ilçesine bağlı Karatop köyünde toprağa verilecek.
Hava Limanındaki karşılamaya, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. kolordu Komutanı Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:40 Kaynak: AA
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