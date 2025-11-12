Hastaneden ayrılan polis memurunun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Hastaneden ayrılan polis memurunun cansız bedeni bulundu

Hastaneden ayrılan polis memurunun cansız bedeni bulundu
12.11.2025 17:37
Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden izinsiz ayrılan polis memuru İsmail Tarhan, Dicle Nehri yakınlarında ölü olarak bulundu.

Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı.

HASTANEDEN İZİNSİZ AYRILDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden karaciğer rahatsızlığı nedeniyle sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği tanısıyla yatışı yapıldıktan sonra doktorların izni olmadan 6 Kasım'da hastaneden ayrılan polis memuru İsmail Tarhan'ın (35) bulunması için İl Emniyet Müdürlüğünden Çevik Kuvvet ve Özel Harekat birimleri, su altı arama kurtarma ile AFAD ekiplerince hastane çevresi, Dicle Nehri ve bölgedeki göletlerde arama yapıldı.

DİCLE NEHRİ YAKINLARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu Tarhan'ın cansız bedeni Dicle Nehri yakınlarındaki sazlık alanda bulundu. Cenaze, olay yerinde yapılacak incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

NE OLMUŞTU?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan İsmail Tarhan, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 5 Kasım'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Tetkiklerde karaciğer yetmezliği tanısıyla genel cerrahi servisinde yatışı yapılan Tarhan, doktorların izni olmadan 6 Kasım'da hastaneden ayrılmıştı.

Tarhan'dan haber alamayan ailesi, Çarşı Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusunda bulunmuş, kaybolan polisin bulunması için ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

