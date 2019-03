Hastop Üyelerinden İkiz'e Ziyaret

Havza Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları Platformu (HASTOP) üyeleri, Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

HASTOP Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başaran, meslek odalarının başkanlarının katılımıyla, ilçede 2004 yılından bu yana peş peşe 3 dönem belediye başkanlığı yapan İkiz'i ziyaret etti.



İkiz, ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Havza Organize Sanayi Bölgesi, Havza için çok önemli. Bunun farkında olarak her türlü fedakarlığı yaptık. Havza'nın geleceği burada. İnşallah Havza'yı güzel günler bekliyor. 15 yılda ilçemizde altyapı adına yapılacak her şeyi yaptık. Bundan sonra ilçenin önceliği ekonomik gelişim olmalı. Havza için üzerime görev düştüğünde ben her zaman hazırım." dedi.



Başaran da HASTOP'un kuruluş amacını hakkında bilgi vererek, "İlçemize yeni hizmetler kazandırmak, Havza için yapılacak her işte beraber hareket ederek Havza ve Havzalı'nın gücünü göstermek amacıyla böyle bir oluşuma gittik. İlçemizde 15 yıl belediye başkanlığı yapan Murat İkiz'e teşekkür ediyoruz. Hepimiz ilçemizin ekonomik alanda kalkınması ve güzelleşmesi için çalışmaktayız. Başkanımın görev süresi boyunca edindiği deneyimleri yeni göreve başlayacak belediye başkanına aktarması, Havza için yapılan çalışmaların hızlanması adına önemli." diye konuştu.



Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ise İkiz ile Havza OSB için çok mesai harcadıklarını anlatarak, "Kendisi ile Havza OSB'nin bu aşamaya gelmesi için çok çalıştık. 15 yıl sonunda ilçemize kattıkları ve hizmetleri için kendisine teşekkür ediyorum. Başkanımızın özverili ve duyarlı çalışmalarının göreve gelecek başkanımıza örnek olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.



Ziyaretin sonunda Başaran ve Acar tarafından İkiz'e hediye sunuldu.



Ziyarete Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Başkan Yardımcısı Şaban Döndür, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Büyük, Havza Kahveciler Odası Başkan Yardımcısı Halit Kurtça, Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ergin ile Havza TSO Genel Sekreteri Arif Altun katıldı.

