Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika
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Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı

18.05.2022 16:32

Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralıİSTANBUL Küçükçekmece'de, iddiaya göre yasak olmasına rağmen kavşakta U dönüşü yapmaya çalışan hafif ticari araca, cip çarptı.

Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı

İSTANBUL Küçükçekmece'de, iddiaya göre yasak olmasına rağmen kavşakta U dönüşü yapmaya çalışan hafif ticari araca, cip çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralandı.

Kaza 15.00 sıralarında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. edinilen bilgiye göre, Halkalı istikametine seyir halinde olan Gülistan Çiçek idaresindeki 34 DBV 116 plakalı cip, iddiaya göre kavşakta yasak olduğu halde U dönüşü yapan Yusuf Ertürk yönetimindeki 34 DT 5615 plakalı hafif ticari araca çaptı. Çarpmanın etkisiyle Ertürk yönetimindeki araç devrilerek dere kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Diğer sürücüler tarafından çıkartılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Dereye son anda uçmaktan korkuluk ve elektrik panosu sayesinde kurtulan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı
Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı
Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı
Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika


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