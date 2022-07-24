Hatay'da 1270 sikke ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da 1270 sikke ele geçirildi

24.07.2022 11:54
Hatay'da 1270 sikke ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çantasında Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 1270 sikke bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çantasında Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 1270 sikke bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları M.E.S'nin çantasını aradı.

Çantada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 1270 sikke ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı.

Sikkelerin incelenmek üzere müzeye teslim edileceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Orman yangınlarına karşı uyarı levhaları yerleştirildi Orman yangınlarına karşı uyarı levhaları yerleştirildi İskenderun'da geleceğin futbolcularına kadın antrenör İskenderun'da geleceğin futbolcularına kadın antrenör
Kaynak: AA

İskenderun, Hisarcık, Hatay, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 1270 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:38 Gelin ve damat düğünde yere kapaklandı! Konuklar büyük şaşkınlık yaşadı
11:33 Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Ankapark' yanıtı: Anket göstermelik, orayı yok edecek
11:31 Ukrayna medyasından akılalmaz iddia! Erdoğan'ın karşısına Putin'in dublörü mü çıktı?
11:14 Luiz Gustavo'nun yeni adresi Suudi Arabistan! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti
11:08 Maganda kurşunu bisikletiyle eve dönen 12 yaşındaki Onur'u hayattan kopardı
11:02 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun! Hırsızlar her yerde aranıyor
10:44 Dünyaca ünlü profesörden koronavirüs uyarısı: Bu iki belirtiyle uyanırsanız teste koşun
10:27 Karaköy'de tinerli dehşet! Kendisini uyaran tuvalet görevlisini ateşe verdi
10:22 Fiyatlar yerli turistler için çok yüksek! Trabzon Uzungöl'den gelen görüntü gündem oldu
10:10 Bursa'da korkunç olay! İcra ekibi çöp evde 1 yıldır kilitli olan çocuk buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 11:54:12. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da 1270 sikke ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement