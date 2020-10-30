Son dakika haber... Hatay'da sahte içki üretilen eve baskın; 2 bin 730 litre ele geçirildi - Son Dakika

HATAY'da polis ekipleri, sahte içki ürettiği belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 bin 730 litre sahte rakı ele geçirildi.

Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ballıöz Mahallesi'nde, S.Ö. ve R.U.'nun, adreslerinde sahte rakı ürettiklerini tespit etti. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde dedektör köpekle yapılan aramalarda, 2 bin 730 litre sahte rakı, 6 bin litre rakı yapımında kullanılan ve damıtılmaya hazır üzüm posası, 52 adet içerisinde sahte rakı bulunan bidon, 730 boş pet şişe ve 1 damıtma teknesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ö. ve R.U. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Ele geçirilen sahte içkiler, Defne İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmasının ardından imha edildi.