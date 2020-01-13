Hatay'da 200 polisle uyuşturucu denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da 200 polisle uyuşturucu denetimi - Son Dakika

Hatay'da 200 polisle uyuşturucu denetimi

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 200 polisin katılımıyla uyuşturucu denetimi yapıldı.

Hatay'da 200 polisle uyuşturucu denetimi, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 200 polisin katılımıyla uyuşturucu denetimi yapıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Esentepe, Yıldırımtepe ve Gültepe mahallelerinde 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli araç ve şahıslar kontrol edildi.

Dedektör köpekler de araçlarda uyuşturucu madde aradı.

Uygulamada aranan 2 zanlı yakalandı, 3 motosiklet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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