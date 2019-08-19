Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
38 dakika önce
Hatay'da 3 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi ağır yaralandı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:30 Kaynak: İHA
'da 3 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi ağır yaralandı. Kaza, Antakya- Altınözü
Karayolu Kuruyer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 MA 6333, 34 CDJ 068 ve 34 RY 5795 plakalı 3 otomobilin karıştığı kazada araçlarda bulunan 6 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulansla birlikte itfaiye ekibi, jandarma ve trafik polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak Hatay Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. 31 MA 6333 plakalı otomobilde bulunan yabancı uyruklu şahısların durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Mehmet Bayrak/İHA)
(Özel) Kadıköy'de lüks cipin motosikletliye çarpıp kaldırıma çıktığı anlar kamerada Motosikletiyle kalabalığın arasına dalan sürücü, iki turistin yaralanmasına sebep oldu 24 saattir kontrol altına alınamayan İzmir Karabağlar'daki yangın için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi Gül ve Davutoğlu'nun kayyum açıklamalarına Bakan Varank'tan tepki geldi