Bakan Kurum: İstanbul\'a 15 bin kiralık sosyal konut inşa edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "27 Aralık'ta Hatay'ımızda, 455 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılına ilişkin faaliyetleri ve 2026 yılı bütçe teklifine ilişkin sunum yaptı. Göreve gelmelerinden bu yana 50 bin çalışma arkadaşlarıyla 81 ilde 922 ilçeye hizmet götürmek için aşkla, azimle çalıştıklarını söyleyen Kurum, sosyal konutlarla ilgili bilgi verdi.

BAKAN KURUM: HATAY'DA 455 BİNİNCİ KONUTUN ANAHTARLARI TESLİM EDİLECEK

6 Şubat depremleri sonrası 11 ilde ilk konutların temellerini 15. günde attıklarını hatırlatan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz yıl yine bu kürsüde, '155 bininci konutumuzu teslim ettik' demiştik. ve bugün büyük bir gururla söylüyoruz ki; o sayının üzerine tam 300 bin konut daha ekledik. Allah'a şükürler olsun ki sözlerimizi tuttuk. İnşallah 27 Aralık'ta barışın ve medeniyetimizin kalbi olan Hatay'ımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 'Asrın İnşası, Türkiye'nin Başarısı' diyecek; 455 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim edeceğiz. Milletimize 'bu iş bizim namusumuzdur, şerefimizdir' dedik ve hamdolsun sözümüzü tuttuk. Bu başarı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarı; devletine güvenmekten asla vazgeçmeyen Büyük Türk Milletinin başarısıdır" dedi.

"İSTANBUL'DA 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT DAHA İNŞA EDECEĞİZ"

Kentsel dönüşüm seferberliğiyle üretilen 1 milyon 750 bin sosyal konuta 500 bin sosyal konut daha ekleyeceklerini ifade eden Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "24 Ekim'de 500 bin sosyal konutumuzun ilk adımını attık. Yeni yuvalarımızı 81 ilimizde yapacağız. Bunların 100 binini İstanbul'umuzda inşa edeceğiz. Yine Ankara'da 30 bin, İzmir'de 21 bin, Konya'da 15 bin, Bursa ve Gaziantep 13'er bin, Hatay ve Diyarbakır'da ise 12 bin konutumuzu yapacağız. İstanbul'da 100 bin sosyal konutun yanına, 15 bin kiralık sosyal konut daha inşa edeceğiz.

Bununla da yetinmeyecek 500 mahalle konağını, 500 anaokulunu, aile sağlığı merkezlerini, gündüz bakım evlerini, taziye evlerini, misafirhaneleri ve spor salonlarını da hızla inşa edeceğiz. Mahalle kültürünü sitelere taşıyacağız. 5 milyondan fazla kardeşimizin başvurduğu projemizin ilk kuralarını 29 Aralık'ta çekecek, Allah'ın izniyle ilk anahtarlarımızı da Mart 2027'de teslim edeceğiz. 1,5 trilyon liralık bir bütçeye sahip olan sosyal konutlarımızla tam 300 sektörde iş imkanı ve ekonomik gelir sağlayacağız. Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz, istihdamı, yerel kalkınmayı, sosyal refahı güçlendireceğiz. Bu ülkede ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayana kadar çalışacağız."