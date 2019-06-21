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Hatay'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

4 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye giren 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 46 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye giren 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 46 Suriye uyruklu jandarmaya teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:37 Kaynak: AA
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