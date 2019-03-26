Hatay'da 5 Bin Osmanlı Çınarı Dikildi

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Hatay'ın Kırıkhan-Hassa kara yolu çevresine 5 bin Osmanlı (Anadolu) çınarı fidanı dikildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Hatay'ın Kırıkhan-Hassa kara yolu çevresine 5 bin Osmanlı (Anadolu) çınarı fidanı dikildi.



Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Şehit Gülşah Güler Tesisleri'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Çelik ve Yayman daha sonra Kırıkhan-Hassa kara yolu kenarlarındaki fidan dikme programına katıldı.



Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, yaptığı açıklamada, kara yollarının kenarında güzel bir manzara oluşturmak ve etrafı yeşillendirmek istediklerini belirtti.



Bu kapsamda çalışmaların Hatay'da sürdüğünü belirten Çelik, "Hassa ve Kırıkhan kara yolu kenarlarını ağaçlandırma kararı alarak çalışmalara sonbaharda başladık. 5 bin adet Osmanlı çınarını burada toprakla buluşturduk. Yaklaşık 10 bin çınarın daha dikimi gerçekleştirecek." diye konuştu.



Reyhanlı-Kırıkhan arasındaki kara yolu çevresinde de aynı çalışmayı yapacaklarını kaydeden Çelik, bu fidanların sağlıklı şekilde büyümesi için vatandaşların sahip çıkması gerektiğini vurguladı.



Milletvekili Hüseyin Yayman da Osmanlı çınarlarının çevreye güzellik katacağını belirterek, bunları koruma görevinin tüm Hataylılara düştüğünü söyledi.



Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

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