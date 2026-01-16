Hatay'da Akrobatik Sürüşe 50 Bin TL Ceza - Son Dakika
Hatay'da Akrobatik Sürüşe 50 Bin TL Ceza

Hatay'da Akrobatik Sürüşe 50 Bin TL Ceza
16.01.2026 09:12
Ehliyetsiz ve tehlikeli sürüş yapan çocuk sürücüye 50 bin TL ceza kesildi, motosiklet otoparka çekildi.

Hatay'da akrobatik hareketler yaparak canını hiçe sayan ve o anları sosyal medyada paylaşan motosikletli çocuk sürücüye 50 bin TL ceza kesildi.

Kırıkhan ilçesi çevreyolu yeni mezarlık mevkiinde motosikleti üzerine yatarak kullanan M.K. isimli şahıs o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde yürekleri ağza getiren şahıs kısa sürede polis ekiplerince tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün çocuk ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Şahsa; ehliyetsiz araç kullanmaktan, akrobasi hareketlerden ve kask takmamaktan toplamda 50 bin 839 TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet yediemin otoparkına çekilirken ayrıca şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Çocuk, Hatay, Son Dakika

