Hatay\'da Akrobatik Sürüşe 50 Bin TL Ceza

Hatay'da akrobatik hareketler yaparak canını hiçe sayan ve o anları sosyal medyada paylaşan motosikletli çocuk sürücüye 50 bin TL ceza kesildi.

Kırıkhan ilçesi çevreyolu yeni mezarlık mevkiinde motosikleti üzerine yatarak kullanan M.K. isimli şahıs o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde yürekleri ağza getiren şahıs kısa sürede polis ekiplerince tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün çocuk ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Şahsa; ehliyetsiz araç kullanmaktan, akrobasi hareketlerden ve kask takmamaktan toplamda 50 bin 839 TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet yediemin otoparkına çekilirken ayrıca şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY