Hatay'da, Cuma günü başlayan ve iki günde kontrol altına alınan yangında alevlere teslim olan bir evde Türk Bayrağı'nın yanmaması, dikkat çekti. Ev sahibi İlhan Saydam, 'Her yerin yanmasına rağmen, o kadar ateşin içerisinde Türk bayrağımızın yanmadığını gördüm. O anda vatanımın, milletimin sağlam olduğunu, bizi hiçbir şeyin yıkamayacağını bir kez daha görmüş oldum' dedi.

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda Cuma günü 10.15 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçesine de sıçradı. Yangının, yerleşim bölgelerini de tehdit etmesi üzerine bazı mahalleler, olası can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla tahliye edildi. Alevlerin ulaştığı mahallelerdeki bazı evler, yangından dolayı zarar gördü. Arsuz ilçesine bağlı Karahüseyinli Mahallesi'ndeki İlham Saydam'ın evi de alevlere teslim oldu ve içerisinde yanmayan eşya kalmadı. Saydam'ın yatak odasındaki komodinin çekmecesinde bulunan Türk bayraklarının yanmaması, görenleri duygulandırdı.'BAYRAĞIMIZIN YANMADIĞINA ÇOK MUTLU OLDUM?Alevlerin bir anda geldiğini ve eve girdiğinde her şeyin yandığını gördüğünü belirten Saydam, 'O anda canımızın sağ olmasına şükrettik. En çok dikkatimi çeken şey, her yerin yanmasına rağmen, bayrağımızın yanmadığını gördüm. Çekmecede duruyordu. O kadar ateşin içerisinde yanmamıştı. Vatanımın, milletimin sağlam olduğunu, bizi hiçbir şeyin yıkamayacağını bir kez daha görmüş oldum. Bayrağımızın yanmadığına çok mutlu oldum' diye konuştu.'30 YILLIK HATIRAMIZ VARDI?

Dün akşam saatlerinde mahalle sakinlerini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Türk Bayrağı'nın yanmadığını gördüğünde çok duygulandığını ifade eden Saydam, 'Üzerime giyecek kıyafetim dahi kalmadı. Kayınpederimin evinde kalıyorum şu anda. 30 yıllık hatıramız vardı bu evde. Çocuklarımla birlikte çalışarak yavaş yavaş yapmıştık bu evi. Şükürler olsun, canımıza bir şey gelmedi. Devletimizin eli uzundur, her şeye yetişir. Gerekeni yapacaklarından şüphem yok' dedi.