Hatay'da bandolu fener alayı yürüyüşü

HATAY - Samandağ Belediyesi organizasyonuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Samandağ Hükümet konağından başlayan yürüyüş, belirlenen güzergah üzerinden tekrar aynı alana dönülmesiyle son buldu. Bando eşliğinde Yürüyüşe Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Belediye başkanı Refik Eryılmaz ve çok sayıda halk katıldı Polis ve Halk birlikte cumhuriyet bayramını kutladı .

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet erdemdir, cumhuriyet fazilettir. cumhuriyet kadın erkek eşitliğidir. Bütün Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Bu bayramın bize armağan eden cumhuriyetimize kazandıran ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu bayram vesilesiyle bir kez daha Saygıyla minnetle anıyoruz ulu önder Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti bu ülkeye bizlere gençlere emanet ettiği miras olarak bıraktı ve biz bu mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız.

Eryılmaz, Cumhuriyet kutlamalarının 4 duvar arasında değil alanlarla da, meydanlarda gençlerimiz kadınlarımızla ve çocuklarımızla bir bayram tadında kutlaması lazım.

Cumhuriyet Bayramını, 19 Mayıs Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bayramını, 30 Ağustos Zafer bayramını ve Milli bayramlarımızı alanlarda kutlanması lazım bu ülkenin buna ihtiyacı var. Dolayısıyla çocuklarımıza ben teşekkür etmek istiyorum bize eşlik eden Yüksel Acun Anadolu Lisesi bando takımına ve hocalarına da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Yaşasın Cumhuriyet diyorum dedi.