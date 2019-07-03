Hatay'da boğulan 2 kardeş Adıyaman'da defnedildi
2 gün önce
Hatay'da boğulan 2 kardeş Adıyaman'da defnedildiADIYAMAN - Hatay'da denizde boğularak hayatını kaybeden 2 kardeş memleketleri Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:50 Kaynak: İHA
'da boğulan 2 kardeş Adıyaman
'da defnedildi
ADIYAMAN - Hatay'da denizde boğularak hayatını kaybeden 2 kardeş memleketleri Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, önceki gün Hatay'ın Dörttaş Mevkiinde meydana geldi. Mithat Kılınç ve hasta olan eşi Zeliha Kılınç Hatay'da ikamet eden ağabey Mehmet Kılınç
'ı ziyarete gitti. Pikniğe giden Mithat Kılınç ve ağabeyi Mehmet Kılınç burada denize girdi. İki kardeş denizde gözden kaybolunca sahil güvenlik ekiplerine bilgi verildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkartılan iki kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Her iki kardeşin cenazesi memleketleri Adıyaman'a getirilerek Mezarlık Camii'nde ikindi namaza müteakip kılınan cenaze namazının ardından belediye mezarlığında defnedildi.
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