Son Dakika Haberleri: Hatay'da dorsesinde iş makinası bulunan tır üst geçide takıldı
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da dorsesinde iş makinası bulunan tır üst geçide takıldı

1 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde paletli iş makinası yüklü tır, üst geçide takıldı.

Hatay'da dorsesinde iş makinası bulunan tır üst geçide takıldı, System.String[]
Hatay'ın Hassa ilçesinde paletli iş makinası yüklü tır, üst geçide takıldı.

Hassa- Gaziantep kara yolunun Küreci Mahallesi mevkisinde E.C. yönetimindeki 27 RJ 175 plakalı dorsesinde paletli iş makinası bulunan tır, 4 metre 80 santimetre yüksekliğindeki üst geçide takıldı.

Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından tır, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kazada, üst geçitte hasar meydana gelmezken, kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım iki saat süren çalışma sonucu normale döndü.
İş makinesinin Reyhanlı ilçesindeki baraj inşaatında kullanılmak üzere bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:59 Kaynak: AA
Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TOKİ 240 iş yeri ile 69 konutu satışa çıkardı Kamu-özel sektör iş birliğinden 242 proje, 140 milyar dolarlık imza Ali Koç'tan Fatih Terim'in tazminatına gönderme Heyelan riski nedeniyle iş yeri boşaltıldı, kendini yakmaya kalktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 19:21:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da dorsesinde iş makinası bulunan tır üst geçide takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]