Çalışmada bir miktar eroin ve çeşitli uyuşturucular ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da 'narko alan' uygulamasında 29 zanlı yakalandı - Son Dakika

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