Hatay'da "narko alan" uygulamasında 29 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da "narko alan" uygulamasında 29 zanlı yakalandı

19.08.2022 10:26

Hatay'da düzenlenen "narko alan" uygulamasında gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Hatay'da düzenlenen "narko alan" uygulamasında gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde başlattığı eş zamanlı uygulama kapsamında narkotik ve asayiş operasyonları düzenledi.

Çalışmada bir miktar eroin ve çeşitli uyuşturucular ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Denetimlerde 2 araç da trafikten men edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 'narko alan' uygulamasında 29 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da "narko alan" uygulamasında 29 zanlı yakalandı - Son Dakika
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