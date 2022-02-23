Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

23.02.2022 14:17
Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ehliyet sınavına kamera ve kulaklıkla girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ehliyet sınavına kamera ve kulaklıkla girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yapılan sürücü belgesi sınavına girenlerin rutin üst arama kontrollerini gerçekleştirdi.

Ekipler, sürücü adaylarından A.E'nin üzerinde, kopya düzeneği olarak hazırlanan kulaklık, kamera, internet sağlayıcı WiFi cihazı ve SIM kart ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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İskenderun, Hisarcık, Ehliyet, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı - Son Dakika
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