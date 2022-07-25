Hatay'da Ermeni çetelerin 101 yıl önce katlettiği kadınlar anıldı - Son Dakika
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Hatay'da Ermeni çetelerin 101 yıl önce katlettiği kadınlar anıldı

25.07.2022 14:23
Hatay'da Ermeni çetelerin 101 yıl önce katlettiği kadınlar anıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 1921 yılındaki Fransız işgali sırasında Ermeni çetelerce katledilen 3 kadının mezarında dua edildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 1921 yılındaki Fransız işgali sırasında Ermeni çetelerce katledilen 3 kadının mezarında dua edildi.

Ermeni çetelerin 101 yıl önce katlettiği kadınların Urumu mevkisindeki mezarları başında anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılar, İlçe Müftüsü Hamza Köse'nin okuduğu dualara eşlik etti.

Kaymakam Ömer Faruk Gökçe, geçmişteki hadiselerin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Bizim ecdadımız tarih boyunca azınlıklara, farklı inançlılara şefkatle, kardeşçe yaklaşmıştır. Ancak bu olayda da görüldüğü gibi onlar ellerine fırsat geçtiğinde bizim sivillerimizi şehit etmiştir." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da mezarların korunduğu arazinin sahibi Hüseyin Altınbaşak'a destekleri için teşekkür etti.

Kadınlara vefa için kabirlerin onarıldığını kaydeden Yalçın, "Mezar yerinin tescillenmesi için de girişimlere başladık. İlçemizin bu tür tarihi değerleri için çalışan Prof. Dr. Ali Arslan, Kadir Oktay ve tüm yazarlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yalçın, olayın dünyada duyulması adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) araştırma önergesi verilmesi için çalışma yapacaklarını dile getirdi.

Katledilen kadınlardan Meryem Yaşaran'ın torunu Nejat Yaşaran da mezarların onarılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Anma programına İlçe Emniyet Amiri Barış Bedir ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

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Kaynak: AA

Yayladağı, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Ermeni çetelerin 101 yıl önce katlettiği kadınlar anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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