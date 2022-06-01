Hatay'ın Samandağ ilçesinde evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemal Gürsel Mahallesi'nde uyuşturucu bulunduğunu tespit ettikleri bir eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, evin balkonunda saksılara ekilmiş 18 kök Hint keneviri, 15 gram esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Ekipler, İ.I'yı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika