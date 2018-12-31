Hatay'da Eylem Hazırlığındaki 9 Deaş Şüphelisi Yakalandı
18 dakika önce
HATAY'da eylem hazırlığında oldukları belirtilen, terör örgütü DEAŞ şüphelisi 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
HATAY'da eylem hazırlığında oldukları belirtilen, terör örgütü DEAŞ şüphelisi 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Hatay
Emniyetü Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ile MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonlarda Hatay'ın merkez Antakya
, Reyhanlı
, Erzin
ve Kumlu
ilçelerinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirtilen 9 kişi gözaltına alındı. Hatay'da yeni yıl öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddia edilen 1'İ Türk, 8'i Suriye
uyruklu 9 zanlının emniyetteki sorguları sürüyor. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:39 Kaynak: DHA
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