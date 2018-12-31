Son Dakika Haberleri: Hatay'da Eylem Hazırlığındaki 9 Deaş Şüphelisi Yakalandı

Hatay'da Eylem Hazırlığındaki 9 Deaş Şüphelisi Yakalandı

18 dakika önce

HATAY'da eylem hazırlığında oldukları belirtilen, terör örgütü DEAŞ şüphelisi 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay'da Eylem Hazırlığındaki 9 Deaş Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
HATAY'da eylem hazırlığında oldukları belirtilen, terör örgütü DEAŞ şüphelisi 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay Emniyetü Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ile MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonlarda Hatay'ın merkez Antakya, Reyhanlı, Erzin ve Kumlu ilçelerinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirtilen 9 kişi gözaltına alındı. Hatay'da yeni yıl öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddia edilen 1'İ Türk, 8'i Suriye uyruklu 9 zanlının emniyetteki sorguları sürüyor. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:39 Kaynak: DHA

Hatay, Güncel
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