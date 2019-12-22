Hatay'da hava ulaşımına sis engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da hava ulaşımına sis engeli - Son Dakika

Hatay'da hava ulaşımına sis engeli

6 saat önce

Hatay'da sis nedeniyle bazı uçak seferi iptal edildi.

Hatay'da hava ulaşımına sis engeli, System.String[]

Hatay'da sis nedeniyle bazı uçak seferi iptal edildi.

Hatay'ın Antakya, Belen, İskenderun ve Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulu nedeniyle Hatay Havalimanı'ndan gerçekleşmesi gereken karşılıklı uçuşlar iptal edildi.

İlçede gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sis nedeniyle İskenderun-Antakya kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

İskenderun, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu
Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri
16:40 Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
16:40 Başkentte Balık Festivali'nde 2 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika
16:34 CHP Battalgazi ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika
16:33 Bekedir Develi, Adıyamanlılarla buluştu - Son Dakika
16:33 İran'da 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
13:12 Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Son Dakika
12:00 Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 16:41:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da hava ulaşımına sis engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]