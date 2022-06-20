Hayırsever iş insanı tarafından inşa edilecek fen lisesi için protokol - Son Dakika
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Hayırsever iş insanı tarafından inşa edilecek fen lisesi için protokol

20.06.2022 19:40

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş insanı ve hayırsever Recep Atakaş tarafından yaptırılacak 24 derslikli fen lisesi için protokol imzalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş insanı ve hayırsever Recep Atakaş tarafından yaptırılacak 24 derslikli fen lisesi için protokol imzalandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Valilik İskenderun Çalışma Ofisi'ndeki protokol imza töreninde, Recep Atakaş'ın her alanda ve sektörde kente destek sunduğunu söyledi.

Protokolün imzalanmasının ardından Kırıkhan ilçesine yapılacak fen lisesi binasının temelinin hemen atılacağını belirten Vali Doğan, okulu 2023-2024 eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planladıklarını vurguladı.

İlden ve il dışından gelecek öğrencilerin burada eğitim göreceğini dile getiren Doğan, Atakaş'a teşekkür etti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da son dönemde kente iki fen lisesinin kazandırıldığını aktardı.

İnsanların eserleriyle anıldığına işaret eden Yayman, bunun da çok büyük bir eser olduğunu kaydetti dile getirdi.

En büyük siyasetin hizmet olduğu anlayışına inandıklarını belirten Yayman, Recep Atakaş'ın örnek bir insan olduğunu söyledi.

Recep Atakaş ise daha önce de kente çeşitli okullar kazandırdığını belirtti.

Dönemin bilgi ve teknoloji çağı olduğunu aktaran Atakaş, "Yaşadığım sürece benden sonra da çocuklarım eğitime destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından okulun protokolü imzalandı.

İmza törenine, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hayırsever iş insanı tarafından inşa edilecek fen lisesi için protokol - Son Dakika

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