Hatay\'da Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 işyerine girerek hırsızlık yapan ve 1 adet motosiklet çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Erzin ilçesinde meydana gelen 3 işyeri ve 1 motosiklet hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmada olayın şüphelisinin K.Y. adlı şahıs olduğu tespit ederek gözaltına aldı. Ayrıca şahsın ikametinde yapılan aramada;259 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY