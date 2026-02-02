Hatay'da Maden İşçisi Kaya Düşmesiyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Hatay'da Maden İşçisi Kaya Düşmesiyle Hayatını Kaybetti

Hatay\'da Maden İşçisi Kaya Düşmesiyle Hayatını Kaybetti
02.02.2026 16:07
Hatay\'da Maden İşçisi Kaya Düşmesiyle Hayatını Kaybetti
Amanos Dağları'nda maden arama sahasında çalışan Ubeyd Dinçbaş, üzerine kaya düşmesi sonucu öldü.

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda maden arama sahasında çalışan bir işçi, üzerine kaya düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Hassa ilçesi Zeytinoba Mahallesi Amanoslar kırsalında meydana geldi. Maden arama ocağında sondaj operatörü olarak görev yapan Ubeyd Dinçbaş, dağdan kopan kaya parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı. Vardiya değişimi için gelen çalışma arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine olay 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, Dinçbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Dinçbaş'ın cansız bedeni olay yerinden kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Maden İşçisi Kaya Düşmesiyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Hatay'da Maden İşçisi Kaya Düşmesiyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
