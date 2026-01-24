Hatay'da park halindeyken motor kısmı yanan otomobilde hasar oluştu.
Yangın; Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde yaşandı. Evin garajında park halinde olan Mercedes Benz marka otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölge itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracı sarmadan kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
