Patlamanın ardından yangın çıktı, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, İtfaiye, Antakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da restoranda tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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