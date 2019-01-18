Son Dakika Haberleri: Hatay'da Su Basan Mahallerde Hasar Tespit Çalışması

Hatay'da Su Basan Mahallerde Hasar Tespit Çalışması

57 dakika önce

Hatay'da etkili sağanak sonrası oluşan sel sularının zarar verdiği mahallelerde, hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Hatay'da Su Basan Mahallerde Hasar Tespit Çalışması, System.String[]
Hatay'da etkili sağanak sonrası oluşan sel sularının zarar verdiği mahallelerde, hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve belediye ekipleri, Karasu Deresi'nin taşması sonucu sular altında kalan Reyhanlı'nın Karacanlık ve Kumtepe, Kumlu'nun Gülova, Kırıkhan'ın Kazkeli ile merkez Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahalleleri'nde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki tespitlerini sürdüren ekipler, vatandaşlarla da görüşerek temel ihtiyaçları konusunda destek verdi.

AFAD ekipleri, ayrıca sel suları nedeniyle ahırlardan çıkartılmak zorunda kalan hayvanlar için barınaklar kurdu.

Türk Kızılayı ekipleri ise Aşağıoba Mahallesi'nde günde 3 öğün sıcak yemek dağıtmaya başladı.

Bu arada, su baskını nedeniyle dün trafiğe kapatılan Hatay Havalimanı ana yolundaki çalışmaların sürdüğü, sürücülerin farklı güzergahlara yönlendirildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:42 Kaynak: AA

AFAD, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanı Soylu, Kritik İlde Oy Kullanacak Suriyeli Sayısını Açıkladı Sel Sularına Gömülen Araçtaki 2 Kişinin Kepçeyle Kurtarılma Anı Kameralara Yansıdı

Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:39:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Su Basan Mahallerde Hasar Tespit Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]