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Son Dakika Güncel Hatay'da suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

Hatay'da suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

6 saat önce

Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı, System.String[]

Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, suç işlemek üzere örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, tehdit, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma gibi suçlara karıştığı öne sürülen "Dikler" adlı suç örgütüne operasyon düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde özel harekat polislerinin de katılımıyla 22 adrese yapılan baskında 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 4 tabanca ve tabancalara ait mermi ve şarjörler, 8 pompalı tüfek, 14 senet, 250 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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