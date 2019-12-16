Hatay'da trafik denetimleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da trafik denetimleri - Son Dakika

Hatay'da trafik denetimleri

6 saat önce

Hatay genelinde 09-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 3 bin 695 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Hatay'da trafik denetimleri, System.String[]

Hatay genelinde 09-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 3 bin 695 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde trafiğin denetlenmesi ve düzenlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında son bir haftada 9 bin 416 araç kontrol edildi.


Kontrol edilen motosikletlerden 39'u trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 34 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Alkollü araç kullanan 10 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, bir hafta içerisinde kent genelinde 62'si yaralanmalı, 42'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 104 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 80 kişi yaralandı.

Aralık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantep evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı
Faiz indirimleri ve kampanyalar nedeniyle sıfır araca yoğun ilgi var Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları

Son Dakika Haberleri
21:40 Karbonmonoksit gazından zehirlenen 96 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika
21:40 Dominik Cumhuriyeti Venezuelalılardan vize isteyecek - Son Dakika
21:38 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Suriyeli Mülteci Krizi" panelinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
21:37 Emine Erdoğan: "Her yıl 100 binin üzerinde doğan Suriyeli bebeğin hayatta kalması için büyük çaba... - Son Dakika
21:34 Ürdün ve Esed rejiminin Sanayi Bakanları arasında telefon diplomasisi - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 21:43:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da trafik denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]