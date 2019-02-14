Hatay'da Trafik Kazası
1 saat önce
Hatay'ın Hassa ilçesinde bir minibüs ile çarpışan havuç yüklü kamyon yola devrildi.
Hatay
'ın Hassa
ilçesinde bir minibüs ile çarpışan havuç yüklü kamyon yola devrildi.
Alınan bilgilere göre, Mehmet Sarı
idaresindeki 27 BBK 23 plakalı havuç yüklü kamyon, Hatay - Gaziantep
kara yolu Aktepe
Mahallesi mevkisindeki kavşakta Mehmet Çılgın yönetimindeki 27 BFD 80 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kamyonun dorsesinde yüklü yaklaşık 4,5 ton havuç yola saçıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım jandarma ekiplerince bir süre tek şeritten sağlandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:03 Kaynak: AA
Meteorolojiden Akdeniz İçin Fırtına Uyarısı
Gelin Adayı, Görücü Usulü Tanıştığı Damat Adayını 40 Bin Lira Dolandırıp Kayıplara Karıştı
CHP'den İstifa Eden Kırklareli Belediye Başkanı: İnce'nin Yanında Olduğum İçin Aday Gösterilmedim
İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı