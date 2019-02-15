Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
38 dakika önce
Hatay'da, seyir halinde olan motosikletli karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki yayaya çarptı.
Hatay
'da, seyir halinde olan motosikletli karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Yaralanan yayalar hastaneye kaldırılacak tedavi altına alındı.
Olay, Hassa
ilçesi Aktepe
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi
'nde seyir halinde olan 31 U 7763 plakalı motosiklet sürücüsü Tunahan Meydan, karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne Fatma Gök ve oğlu Mehmet Ali Gök
'e çarptı. Yaralanan anne oğul, ambulansla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne
ve oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:21 Kaynak: İHA
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