Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonlarda, 3 kilo 798 gram sentetik uyuşturucu, 700 gram esrar ve boyları 30 ila 70 santimetre arasında değişen 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı