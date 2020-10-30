Hatay'da yakalanan 3 uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Araçta 82 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçiren ekipler, zanlılar S.D, A.K. ve H.K'yi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

Jose Mourinho, mağlubiyet sonrası yaptığı paylaşımla oyuncularına seslendi: Umarım herkes benim kadar üzgündür