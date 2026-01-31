Hatay'da Yarış Yapan 4 Sürücü Yakalandı - Son Dakika
Hatay'da Yarış Yapan 4 Sürücü Yakalandı

31.01.2026 15:09
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da trafik güvenliğini ihlal eden 4 sürücünün yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakan Ali Yerlikaya, Hatay'da akan trafikte yarış yaparak trafik güvenliğini hiçe sayan 4 sürücünün yakalandığını ve haklarında işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada 4 farklı aracın yarış yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı otoyol jandarmamız tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Dörtyol ilçesinde otoyolda yarış yapan ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.M.E., A.Y.Ş., A.Y. ve İ.S. isimli sürücüler yakalandı. Sürücüler hakkında; 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli ve idari işlem yapıldı" dedi.

'YOLLAR, YARIŞ PİSTİ DEĞİLDİR'

Bakan Yerlikaya, "Yeni trafik kanunu teklifine göre; akan trafikte yarış yapan sürücüye 46 bin idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 2 yıl süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz, geriye doğru 5 yıl içinde 2'nci kez geri alınanların sürücü belgesini ise iptal edeceğiz. Ayrıca yeni trafik kanunu teklifine göre; makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz. Yollar, yarış pisti değildir. Trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür sorumsuzlukları gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında, yarış yapan sürücülerin görüntülerine de yer verdi.

Kaynak: DHA

