Hatay'da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Hatay'da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

26.05.2022 11:48
Hatay'da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yasadışı bahis oynatan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik İskenderun ilçesinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen 7 adrese baskın yapıldı. Operasyonda C.S., O.Ö., A.B.B., B.Ç., M.B. ile B.A. adlı 6 şahıs gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada,7 adet bahis suçunda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli markalarda cep telefonu ele geçirildi. - HATAY

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Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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