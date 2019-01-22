Son Dakika Haberleri: Hatay'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Hatay'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

1 saat önce

- Hatay'da zincirleme kaza: 2 yaralı Kırmızı ışıkta bekleyen araçları görmedi zincirleme kazaya neden olduHATAY - Hatay'da kırmızı ışıkta bekleyen araçları fark edemeyen otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu.

- Hatay'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen araçları görmedi zincirleme kazaya neden oldu

HATAY - Hatay'da kırmızı ışıkta bekleyen araçları fark edemeyen otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu.
İddiaya göre, Antakya- İskenderun Karayolu Kavaslı mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen araçları fark edemeyen 34 BB 7433 plakalı araç sürücüsü Rasim B., önündeki 31 UZ 904 plakalı pikaba çarptı. Kırmızı ışıkta bekleyen pikapta kazanın şiddetiyle sürüklenerek önünde bulunan 31 RK 661 plakalı otomobile çarptı. 31 RK 661 plakalı otomobilde önünde bulunan 31 HU 871 plakalı otomobile çarparken, 31 HU 871 plakalı otomobilde önünde bulunan 31 HS 706 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada 34 BB 7433 plakalı araç sürücüsü Rasim B. ile birlikte ismine ulaşılamayan bir kişi daha yaralandı. Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Trafik polisleri kaza sonrası karayolunda önlem alırken, 34 BB 7433 plakalı araçta büyük çaplı maddi hasar diğer araçlarda da küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa
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