Hatay\'da Zincirleme Trafik Kazası

Hatay'da 2 tır ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçe merkezi mevkiinde yaşandı. Muhammet K. idaresindeki traktör, Ahmet A. idaresindeki tır ve Ahmet A. idaresindeki tır çarpıştı. Kazada tır sürücüsü Ahmet A. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Trafiğe engel olan araçlarsa bir süre sonra bulundukları yerden çekildiler.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY