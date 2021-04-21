Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar (2) - Son Dakika

BAŞKANIN DOSYASI, SORUŞTURMA İZNİ İÇİN İÇİŞLERİ'NE GÖNDERİLDİ

İBB'nin, Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği 99 atın kaybolduğu iddialarının ardından atlardan 50'sini teslim aldığı ortaya çıkan ve partisinden istifa eden Belediye Başkanı Fadıl Keskin hakkında soruşturma izni verilmesi için Dörtyol Başsavcılığı, dosyayı İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık müfettişlerinin yapacağı inceleme ve hazırlayacakları rapordan sonra Başkan Keskin hakkında soruşturma başlatılabilecek.

ATLARI TESLİM ALAN MEMUR 'ZİMMET' SORUŞTURMASI GEÇİRMİŞ

Suç duyurusunda, atlardan 50'sini teslim alan memur F.E. hakkında, Dörtyol Başsavcılığı'nca farklı konuda 'kamu aleyhine zimmet' suçlamasıyla soruşturma açıldığı da ortaya çıktı. Soruşturma süresince F.E.'nin tutuklu kaldığı, dosyanın dava açılmak üzere İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi. Dosyanın gönderilmesinden sonra F.E.'nin tahliye edildiği belirtildi.

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL,