Son Dakika Haberleri: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

6 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Amanos Dağı eteklerindeki Kozaklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personel sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangının Belen ilçesine doğru ilerlemesi üzerine, Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın ve Belediye Başkanı İbrahim Gül, bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların da desteğiyle alevler kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine, yangının iki hektar alanda kontrol altına alındığını söyledi.

Rüzgarın etkisiyle müdahalede zorlandıklarını ifade eden Ketmen, soğutma çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Amanos Dağı, Kozaklı, Arsuz, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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