Hatay'daki orman yangınında zararı oluşanlara 696 bin 471 lira yardım yapıldı - Son Dakika

Hatay'daki orman yangınında zararı oluşanlara 696 bin 471 lira yardım yapıldı

28.10.2020 15:39
Hatay'daki orman yangınında zararı oluşanlara 696 bin 471 lira yardım yapıldı, System.String[]

Hatay Valiliği, 9 Ekim'de kentte çıkan orman yangınında zararı oluşan 273 kişiye, 696 bin 471 lira nakdi yardımda bulunulduğunu bildirdi.

Hatay Valiliği, 9 Ekim'de kentte çıkan orman yangınında zararı oluşan 273 kişiye, 696 bin 471 lira nakdi yardımda bulunulduğunu bildirdi.

Valilik, 9 Ekim'de çıkan ve sonraki gün kontrol altına alınan orman yangınında zararı oluşan Aruz ve Belen ilçelerinde yaşayanlara yönelik nakdi yardımlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hasar tespitinin ardından vatandaşların zararının karşılandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda AFAD ve diğer kurumlar tarafından 28 Ekim'e kadar yapılan yardımlar çerçevesinde, Arsuz ilçemizde AFAD tarafından 17 vatandaşımıza 91 bin 750, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 133 vatandaşımıza 190 bin 721 lira yardım yapılmıştır. Belen ilçemizde de AFAD tarafından 47 vatandaşımıza 166 bin 250, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 40 vatandaşımıza 75 bin 250, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi tarafından 36 vatandaşımıza da 172 bin 500 lira yardım yapılmıştır."

Açıklamada, dün İskenderun'da çıkan ve bugün kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Belen, Hatay, AFAD, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'daki orman yangınında zararı oluşanlara 696 bin 471 lira yardım yapıldı - Son Dakika

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