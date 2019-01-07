Son Dakika Haberleri: Hatay'daki "Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

Hatay'daki "Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırında bulunan bazı alanlarındaki özel güvenlik bölgesi uygulamasının 15 gün uzatıldığı bildirildi.

Hatay'daki
Hatay'ın Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırında bulunan bazı alanlarındaki özel güvenlik bölgesi uygulamasının 15 gün uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, özel güvenlik bölgesinde yaşayanlar haricinde, alana her türlü araç ve insan girişinin kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı belirtildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarda basın mensuplarının görüntü almalarının, röportaj ve yayın yapmalarının da kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terör eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terör faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından, Hatay hudutları içerisindeki Oğulpınar Üs Bölgesi çevresi, Hac Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gediği köyü bölgesi ve Hatay- Kilis kara yolundan Höyük Karakolu bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı köyü bölgesi arazi ve yolları ve karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez köyü arazi ve yollarının yanı sıra Bakanlar Kurulu kararıyla Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilen ve 15 Haziran'da süresi dolan, Teknecik-Denizgören, Kayapınar-Tekneceki, Çamlıtepe-Uygun, Dağardı, Topraktutan-Pulluyazı, Belengöz, Görentaş-Güveççi, Kılıçtutan, Şanlı, Karbeyaz, Şehit Üsteğmen M. Alim, Şehit Üsteğmen Ali Demirbüken, Yeşilce, Şehit Çavuş M. Özeker, Şehit Er Gökhan Çakır, Cilvegözü, Bükülmez 1 ve 2, Karakaya, Güntepe 1 ve 2, Ufuk, Halepli, Bayraktar 1 ve 2, Zafer Toka, Yağmur-Akbaba-Gökhan- Erol Çavuş, Sakız 1 ve 2 hudut karakolları bölgelerinin 23 Ocak Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, geçici özel güvenlik bölgesi içinde kalan tarım arazilerinde tarla sahiplerinin gübreleme ve diğer tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için bölgeye girişlerine gün doğumundan batımına kadar kaymakamlıklarca, sınır birlik komutanlarıyla koordineli şekilde izin verileceği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:26 Kaynak: AA

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