HATAY'DA 3 BİN 640 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

HATAY'da polisin bir eve yaptığı operasyonda, 3 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, el yapımı içki imalatının veya satışının deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 3 bin 640 litre el yapımı içki ele geçirildi. Polisin düzenlediği operasyonda N.K. gözaltına alındı.

İSKENDERUN'DA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 Eylül'de sahte içkiden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 4 kişiden Muharrem K. (62), Celal Daher (63) ve Naci Dikmen (64) birer gün arayla hayatını kaybetti. Tedavi gören Naci Dikmen'in oğlu İlkay Dikmen (40) de olaydan 17 gün sonra yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti. Böylece İskenderun'da sahte içkiden ölen kişi sayısı 4'e yükseldi. Olayla ilgili sahte içki sattığı ileri sürülen 1 kişi de tutuklandı.