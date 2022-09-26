HATAY'DA 3 BİN 640 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

HATAY'DA 3 BİN 640 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

26.09.2022 09:54

HATAY'da polisin bir eve yaptığı operasyonda, 3 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi.

HATAY'da polisin bir eve yaptığı operasyonda, 3 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, el yapımı içki imalatının veya satışının deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 3 bin 640 litre el yapımı içki ele geçirildi. Polisin düzenlediği operasyonda N.K. gözaltına alındı.

İSKENDERUN'DA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 Eylül'de sahte içkiden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 4 kişiden Muharrem K. (62), Celal Daher (63) ve Naci Dikmen (64) birer gün arayla hayatını kaybetti. Tedavi gören Naci Dikmen'in oğlu İlkay Dikmen (40) de olaydan 17 gün sonra yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti. Böylece İskenderun'da sahte içkiden ölen kişi sayısı 4'e yükseldi. Olayla ilgili sahte içki sattığı ileri sürülen 1 kişi de tutuklandı.

YORUMLAR
500
İskenderun'da ölen kadının mezar taşında yazan söz, okuyanları düşündürdü İskenderun'da ölen kadının mezar taşında yazan söz, okuyanları düşündürdü Hatay'da 3 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi Hatay'da 3 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'DA 3 BİN 640 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:23 Rusya'da okulda katliam yapan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle okula girmiş
14:16 Samsun'da 3 ay önce bacanağını vurup serbest kalan şahıs, şimdi de 4 çocuk annesi eşini katletti
14:10 Anne-babanın tartışması feci olayla bitti! 3 yaşındaki kızları 20. kattan düşüp hayatını kaybetti
13:56 Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı
13:52 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ikinci bebeği Ela dünyaya geldi
13:34 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros haddini aştı: Türk askeri derhal Kıbrıs'tan çekilmeli
13:09 DEAŞ tarafından yakılarak şehit edilmişti! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "Fethi Şahin" tepkisi: İktidara geldiğimizde ayrıntıları ortaya çıkaracağız
13:05 Bakımevinde dehşet! Çalışanlar, otizmli gence işkence edip öldürdü
12:25 Küçük kızın istismar edildiğini vurgulayan Müge Anlı, kadının serbest bırakılmasına çıkıştı: Fotoğrafı yayınlasaydım ülke yıkılırdı
12:20 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 14:52:55. #1.11#
SON DAKİKA: HATAY'DA 3 BİN 640 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement