Son Dakika Haberleri: Hatay İçin "Çok Kuvvetli Yağış" Uyarısı

Hatay İçin "Çok Kuvvetli Yağış" Uyarısı

34 dakika önce

Hatay'da, bugün öğleden sonra çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hatay İçin
Hatay'da, bugün öğleden sonra çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hatay'da bugün öğleden sonra etkisini artırması beklenen yağışların çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa dönüşeceği, özellikle Antakya, Samandağ, Yayladağ, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşlar ve yetkililerin, rüzgar, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:58 Kaynak: AA

Samandağ, Antakya, Hatay, Güncel
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