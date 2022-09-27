Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

27.09.2022 12:40
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine iki ilçede 5 adrese operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, yasa dışı bahiste kullanılan 5 cep telefonu ve bunlara ait SIM kart, laptop, 3 hafıza kartı ile 4 flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

İskenderun, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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