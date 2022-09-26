İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Caddesi'ndeki ikametten 80 bin lira ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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