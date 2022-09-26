Hatay'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

26.09.2022 17:08
Hatay'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evden para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evden para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Caddesi'ndeki ikametten 80 bin lira ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin A.Y. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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