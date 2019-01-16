Son Dakika Haberleri: Hatay İskenderun'da Anıt Alanı Sular Altında Kaldı

Hatay İskenderun'da Anıt Alanı Sular Altında Kaldı

38 dakika önce

İskenderun'da anıt alanı sular altında kaldıHATAY'ın İskenderun ilçesinde yağan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İskenderun'da anıt alanı sular altında kaldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yağan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Denizden gelen dalgalar nedeniyle İskenderun Atatürk Anıt Alanı ve sahil sular altında kaldı. Sahil boyundaki dalgaların kıyıya vurması sonrası sahil bandı ve Atatürk Anıt alanı sular altında kaldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri rögarları kontrol ederek suların çekilmesi için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:22 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, İskenderun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Hırsız, Telefonunu Vermemek İçin Direnen Genç Kızın Yüzüne Asit Attı Cübbeli Ahmet Hoca, Cemil Kılıç'ın Görevden Alınmasını Tebrikle Karşıladığını Söyledi

Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı İstanbul D-100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 22:00:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay İskenderun'da Anıt Alanı Sular Altında Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]