Hatay İskenderun'da Anıt Alanı Sular Altında Kaldı
38 dakika önce
İskenderun'da anıt alanı sular altında kaldıHATAY'ın İskenderun ilçesinde yağan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İskenderun
'da anıt alanı sular altında kaldı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde yağan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Denizden gelen dalgalar nedeniyle İskenderun Atatürk
Anıt Alanı ve sahil sular altında kaldı. Sahil boyundaki dalgaların kıyıya vurması sonrası sahil bandı ve Atatürk Anıt alanı sular altında kaldı. Hatay
Büyükşehir Belediyesi ekipleri rögarları kontrol ederek suların çekilmesi için çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:22 Kaynak: DHA
Gözü Dönmüş Hırsız, Telefonunu Vermemek İçin Direnen Genç Kızın Yüzüne Asit Attı
Cübbeli Ahmet Hoca, Cemil Kılıç'ın Görevden Alınmasını Tebrikle Karşıladığını Söyledi
Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı
İstanbul D-100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var