Hatay iskenderun'da cumhuriyet coşkusu

İskenderun'da Cumhuriyet coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıldönümü Hatay'ın İskenderun ilçesinde coşkuyla kutlandı.

İskenderun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde İlçe Kaymakamlığı'nda protokol tebrikleri kabulüyle başladı.

Kaymakam İskender Yönden, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Adalet Komisyonu Başkanı Salih Doğan, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'den oluşan heyet tebrikleri kabul etti. Protokol üyeleri, kolluk kuvvetleri, adli, idari ve askeri erkan, emniyet teşkilatı, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, siyasi parti teşkilatları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bayramlaştı. Atatürk Bulvarı'ndaki törende ise Amanos Dağlarının zirvesinden atlayış yapan paraşütçülerin gösterisi ise ilgi çekti. Havada Türk Bayrağı açan paraşütçü alkışlar arasında Atatürk Anıt alanına başarıyla iniş gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasının ardından, öğrenciler şiirler okudu.

Tören, resmi geçit ile son buldu.